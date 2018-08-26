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aile hırsız çıktı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
İranlı aile hırsız çıktı
Antalya'nın? Alanya ilçesinde bir 'de iki ayrı mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen aile yakalanarak gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelentdikten sonra yakalanan 54 yaşındaki anne Nazain S. kızları 34 yaşındaki Almasadat S. ve 18 yaşındaki Sarah S., mağaza sahiplerine şikayetçi olmamaları için çaldıkları malzemenin parasını ödemek istediği öğrenildi. Aralarında bir de 3 yaşında kız çocuğu olan İranlı aile, iki mağaza sahibi tarafından şikayetçi olunca gözaltına alındı. Cumhuriyet 'nde tercüman aracılığı ile ifadeleri alınan İranlı ailenin Mahmutlar Mahallesi'nde ev tuttuklarının tespit edilmesi üzerine polis evde arama yaptı. İfadeleri alınan anne ve kızları adliyeye sevk edildi.
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İranlı aile hırsız çıktı
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