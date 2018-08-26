Olimpiyatlara Antalya’da bileniyor

Ay yıldızlı formasıyla olimpiyatlarda Türkiye
'yi temsil eden eski milli okçu Zekiye Keskin ile Serdar Şatır
'ın kızı 15 yaşındaki Selin
, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları
'na Antalya
'da hazırlanıyor. Okçulukta Avrupa şampiyonluğu kazanıp, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda 5'incilik elde eden milli takımda
yer alan Serdar Şatır ile Sidney'deki 4'üncülüğün ardından 2004 Atina'da, 2008 Pekin'de yarışan kadın milli takımda 3 kez üst üste olimpiyat oyunlarına katılan Zekiye Keskin'in kızı olan Selin, milli takıma seçilerek anne ve babasının gururu oldu. HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI
Annesinin 3 olimpiyata katıldığını, babasının bir olimpiyatta yarıştığını ve şampiyonluklar kazandığını anlatan Selin, onların başarılarından küçük yaşta etkilendiğini ve okçuluğa başladığını aktardı. Her yarışa madalya kazanmak için çıktığını kaydeden Selin, "Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2018 Gençlik Olimpiyatları
'na gideceğim takım arkadaşım Samet ile altın madalya kazandık. Gençlik Olimpiyatları'nda madalya kazanmak istiyoruz. Kendime güveniyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları'na hazırlığım devam ediyor. Hedefim olimpiyatta yarışmak. Uzun yıllar milli takım forması giyip, olimpiyat madalyası kazanma hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.