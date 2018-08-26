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Olimpiyatlara ’da bileniyor

Okçuluk Milli Takımı’nın genç sporcularından 15 yaşındaki Şatır, ları’na ’da hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Olimpiyatlara Antalya’da bileniyor
Ay yıldızlı formasıyla olimpiyatlarda 'yi temsil eden eski milli okçu Zekiye Keskin ile 'ın kızı 15 yaşındaki , 2018 Yaz Gençlik 'na Antalya'da hazırlanıyor. Okçulukta Avrupa şampiyonluğu kazanıp, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda 5'incilik elde eden yer alan Serdar Şatır ile Sidney'deki 4'üncülüğün ardından 2004 Atina'da, 2008 Pekin'de yarışan kadın milli takımda 3 kez üst üste olimpiyat oyunlarına katılan Zekiye Keskin'in kızı olan Selin, milli takıma seçilerek anne ve babasının gururu oldu.

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Annesinin 3 olimpiyata katıldığını, babasının bir olimpiyatta yarıştığını ve şampiyonluklar kazandığını anlatan Selin, onların başarılarından küçük yaşta etkilendiğini ve okçuluğa başladığını aktardı. Her yarışa madalya kazanmak için çıktığını kaydeden Selin, "Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2018 'na gideceğim takım arkadaşım Samet ile altın madalya kazandık. Gençlik Olimpiyatları'nda madalya kazanmak istiyoruz. Kendime güveniyorum. Oyunları'na hazırlığım devam ediyor. Hedefim olimpiyatta yarışmak. Uzun yıllar milli takım forması giyip, olimpiyat madalyası kazanma hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.
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Olimpiyatlara Antalya’da bileniyor
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