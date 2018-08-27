Almanya’da tarhanalı tanıtım

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV
) Almanya
'nın Frankfurt şehrinde başlayan ülkenin en büyük kültür festivallerinden Frankfurt Müze Festivali Museumsuferfest'e katıldı. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, her yıl 3.5 milyon ziyaretçi çeken festivalde Türkiye
tanıtımının daha etkili olması gerektiğini söyledi. Festivallerin tanıtıma etkisine dikkat çeken Ege, "Moskova
'da yapılan Türkiye Festivali'nde gördüğümüz gibi tüketiciye direkt temas eden, müzik ve gastronominin olduğu festivaller tanıtım için çok güçlü" dedi. Antalya
Tanıtım Vakfı, Antalya'nın tanıtımına, Yelten Tarhanası'nı tanıtarak katkı veriyor.