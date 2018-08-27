Altınbeşik’e ziyaretçi akını

Türkiye
'nin en büyük ve dünyanın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası
bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya
'nın bu cennet köşesine hayran kaldı. SARKIT VE DİKİTLER
Mağaranın işletmesini yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi
şirketlerinden ANSET'in Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu
, bayram tatili boyunca da hizmet verdiklerini belirtti. BÜYÜK İLGİ ÇEKIYOR
Altınbeşik mağarasının içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle muhteşem görsel zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Doğanoğlu, özellikle yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin mağaraya yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Gaye Doğanoğlu, "Altınbeşik Mağarası bayram tatili boyunca adeta ziyaretçi akınına uğradı" diye konuştu. FOTOĞRAF TUTKUNLARI
Altınbeşik Mağaraları işletme Sorumlusu Hatice Sekmen ise mağaranın her mevsim büyük ilgi
gördüğüne dikkat çekti. Sekmen, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.