Bu fırsatı kaçırmayın

Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK
) vatandaşın uzun dönem borçlanmasını önleyecek taksit ve kredi düzenlemesi 1 Eylül
'de yürürlüğe girecek. Uygulamayla beyaz eşya
satışında elden taksit sayısı 12 ayı aşmayacak. 15 ay ve 24 ay elden taksitlendirmenin devam ettiği ağustos ayının son günlerinde tüketiciler mağazalarda en çok beyaz eşyaya ilgi gösterdi. SON KAMPANYALAR
Taksitli satışlarda 1 Eylül'de başlayacak yeni dönem öncesinde elden taksit yapan bazı mağaza sahipleri ürünlerine, cam ve vitrinlerine, '15 ay ve 24 ay taksitlendirmede son gün 31 Ağustos' yazarak, vatandaşın dikkatini çekmeye çalıştı. Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte elektronikte 3 ay, cep telefonlarında 6 ay, bilgisayarlarda 6 ay ve beyaz eşyada 12 ay elden taksitlendirme işlemi yapılacak. Antalya
'da taksitle satan bir mağazanın sorumlusu Mustafa Doğan Benli, "Tüketici, beyaz eşya alımlarını artırdı. Ağustos ayında, 3 ayın satışını yaptık" dedi.