Haber Hattı

Kumluca'da Yörük Şenliği Antalya
'nın
Kaş ilçesinde Kaş Yörük Türkmen
Derneği tarafından bu yıl 2'nci Kaş Yörük Türkmen Şenliği düzenlenecek. Şenlik kapsamında temsili Yörük göçü canlandırılacak ve katılımcılara yöresel yemekler ikram edilecek. Kumluca Diriliş Ertuğrul Ekibi bir gösteri yapacak. Fethiye Güzel Sanatlar Derneği ekibi eşliğinde, bölgesel ve yerel sanatçılar konser verecek. Festival kapsamında Kaşlı üç telli ustası Osman Kırca Yörük türkülerini çalıp söyleyecek. Muratpaşa'da kurs kayıtları başlıyor Antalya
'nın Muratpaşa Belediyesi Mesleki Eğitim
ve Sanat Toplulukları (MEST), 2018-2019 dönemi kurs kayıtları eylül ayında başlıyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, 2018-2019 dönemi için 57 branşta açılacak kurslara kayıtlar eylül ayı içinde yapılacak. Muratpaşa Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler, Kütüphane, Kadın ve Aile ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri tarafından mesleki eğitim, sanat ve hobi alanlarında kurslar düzenlenecek. Makedonlara Isparta elması Isparta
'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyük Kabaca Belediyesi, Makedonya İnternational Folk Dance Festivali'ne katıldı. Dost topraklarda elma dağıtan Kabaca Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin, "Ecdat yadigarı Makedonya topraklarında festivalde ülkemizi ve beldemizi keyifle temsil ettik, bayrağımızı dalgalandırdık. Bizim için kutsal olan Kabaca elmamızı tüm katılımcılara ikram ettik" dedi. Bir türkü için 33 yılını verdi Burdur
'da
emekli öğretmen Tahsin Yarar
, dinlediği bir türkü tınısından etkilenip o tınıyı çıkaran kabak kemanenin hem ustası hem de icracısı oldu. İki çocuk babası 61 yaşındaki kemane ustası Tahsin Yarar, farklı illerde sınıf öğretmenliği yaparken bile kabak kemaneye sevdasından kopmadı. Öğretmenlikten 30 yıl önce emekli olan Yarar, eserleriyle sanatın ve müziğin evrensel dilini 33 yıldır gelecek nesillere aktarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli Yarar, çalgıyı su kabağı, büyükbaş yürek zarı ile ardıç ve akçaağaç kullanarak yapıyor.