Muhteşem konserler

Piyanist ve şarkıcı kimliğiyle çok yönlü bir kariyer süren ve genç yaşta kazandığı başarılarla İspanya'nın önemli kadın Flamenko sanatçıları arasındaki yerini alan Laura de los Angeles, 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin açılış konseri için ilk kez Türkiye'ye gelecek. 4 Flamenko dansçısı ve 8 müzisyenin Laura de los Angeles'e eşlik edeceği konser, 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek. Angeles, Türkiye'de ilk kez Antalya'daki konserinde izleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunacak.

KONYAALTI'NDA KONSER

Küba doğumlu İspanyol sanatçı Ivan 'Melon', The Cuban Swing Express: Cubaing Forever projesi ile Türkiye'de ilk kez 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında hayranları ile buluşacak. Kuşağının en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve Latin Grammy adaylığı da bulunan 'Melon' ve topluluğu 6 Eylül'de Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda sahne alacak.