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Biz yaptırımları aşarız

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Biz yaptırımları aşarız
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın () ağustos ayı meclis toplantısında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, doların bir ayda yüzde 27 artmasına neden olan yaptırımlarıyla ilgili konuştu. ABD yönetiminin tavrını ATSO olarak kınadıklarını belirten Çetin, "Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için atılacak her adımda devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
DALGALANMA DURUR
'nin ABD yaptırımlarını aşacak güce sahip olduğunun altını çizen Çetin, "Eğer ABD'den yeni yaptırım gelmezse ve ekonomi yönetimi ciddi önlemler alırsa dövizde dalgalanma durur. Bu kur artışının hasarı bir süre devam edecektir. Önemli olan ABD yaptırımları değil, bizim kendi içimizde doğru yönde adımlar atmamızdır" diye konuştu. Kur artışının fiyatlara yansıdığına da değinen Çetin, "Maliyetler arttı ama bu durumdan istifade edenlere de fırsat verilmemelidir. Bazı ürünlerde fırsatçılık yapanlar olabilir" dedi.
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Biz yaptırımları aşarız
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