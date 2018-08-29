Bu bizim kültürümüz

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Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Gedre mevkisi Çal İlkokulu bahçesinde iki gün düzenlenen şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş orta oyunlar sergilendi. Tuz taşı, çelik-çomak gibi Yörük oyunlarının oynandığı şenlikte geleneksel kına gecesi ile yağlı güreş etkinlikleri de gerçekleştirildi.Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte 7'den 70'e vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Şenliğe, Muğla Yörük İlbeyi ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nif Mahalle Muhtarı Ferhat Uysal, "Şenliğin amacı Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak" dedi.