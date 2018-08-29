Ev sahipleri kazandı

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Ağustos 2018 Perşembe günü Samsun Vezirköprü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kunduz Yaylası Yağlı Güreşleri
'nin Başpehlivanı Samsun Ladikli Fatih Atlı
oldu. Samsunlu Şaban Yılmaz
ikinci olurken Antalya
lı İsmail Balaban
ile Ordulu Recep Kara da üçüncü olarak kürsüye çıktılar. ASARCIK ŞABAN'IN
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Ağustos 2018 Cuma günü Samsun Asarcık Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 74. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şaban Yılmaz oldu. Hüseyin Gümüşalan ikinci olurken üçüncülük kürsüsüne Orhan Okulu ile Fatih Atlı çıktı.