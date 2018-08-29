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Ev sahipleri kazandı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Ev sahipleri kazandı
23 Ağustos 2018 Perşembe günü Samsun Vezirköprü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kunduz Yaylası 'nin Başpehlivanı Samsun Ladikli oldu. Samsunlu ikinci olurken Antalya ile Ordulu Recep Kara da üçüncü olarak kürsüye çıktılar.

ASARCIK ŞABAN'IN
24 Ağustos 2018 Cuma günü Samsun Asarcık Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 74. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şaban Yılmaz oldu. Hüseyin Gümüşalan ikinci olurken üçüncülük kürsüsüne Orhan Okulu ile Fatih Atlı çıktı.
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Ev sahipleri kazandı
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