Finalde heyecan başladı

Özel Antalya
Final İlkokulu 1'nci sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına coşkuyla başladı. Öğrenciler okul kapısında maskotlarla ve eğlenceli etkinliklerle karşılandı. Müzik dinletisinin ardından öğrenciler sınıf öğretmenleri ve bilingual öğretmenleri eşliğinde sınıf sıra düzeni içerisinde sınıflarına gitti. Velilere ise okul müdürü Eda Deniz Gökmen
tarafından eğitim sistemi hakkında bilgiler verildi. Gökmen derse girecek tüm öğretmen kadrosunu da Tanıttı. Final Okulları
Genel Müdürü Hasan Uslu
da velilere okul ve eğitim hakkında konuşma yaptı. Yeni öğrencilerin oryantasyon programı sınıf içindeki etkinliklerle ve sınıf arkadaşlarının birlikte pasta kesmesiyle devam etti.