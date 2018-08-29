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Finalde heyecan başladı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Finalde heyecan başladı
Özel Antalya Final İlkokulu 1'nci sınıf öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına coşkuyla başladı. Öğrenciler okul kapısında maskotlarla ve eğlenceli etkinliklerle karşılandı. Müzik dinletisinin ardından öğrenciler sınıf öğretmenleri ve bilingual öğretmenleri eşliğinde sınıf sıra düzeni içerisinde sınıflarına gitti. Velilere ise okul müdürü tarafından eğitim sistemi hakkında bilgiler verildi. Gökmen derse girecek tüm öğretmen kadrosunu da Tanıttı. Genel Müdürü da velilere okul ve eğitim hakkında konuşma yaptı. Yeni öğrencilerin oryantasyon programı sınıf içindeki etkinliklerle ve sınıf arkadaşlarının birlikte pasta kesmesiyle devam etti.
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Finalde heyecan başladı
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