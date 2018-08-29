Korkuteli’nde güreş heyecanı

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde, 26 Ağustos 2018 Pazar günü bu yıl ikinci Yeşilyayla Şenlikleri yapıldı. Şenlikler, Yeşilyaylalılar Derneği Başkanı Memduh Aydıncan, Korkuteli Güreşleri Güreş Ağası ve Yörük İlbeyi Hamdi Sarıca'nın katkılarıyla gerçekleştirildi. GENÇ SPORCULAR
83 güreşçinin katıldığı güreşlerde minik boyunda Ramazan Ertaş, teşvik boyunda Ahmet Laçin, tozkoparan boyunda Mustafa Akay, deste boyunda Yasin Özen, küçük orta boyunda Serkan Dedemoğlu, büyükorta boyunda Enver Yörük birinci oldu. Güreş ağalığını 57 bin lira veren Hamdi Sarıca aldı. PEHLİVANLAR DİYARI
SABAH Akdeniz olarak pehlivanlar diyarı Korkuteli'nin güreşlerdeki geleceğini Belediye Başkanı Hasan Ali İrban
ile konuştuk. Kırkpınar başpehlivanlarından rahmetli Recep Gürbüz ile Cengiz Elbeye'nin Korkutelili olduğunu hatırlatan Hasan Ali İrban, "Yine aktif güreş yapan Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz de Korkutelilidir. Halen de başa güreşen 10'a yakın pehlivan yine Korkutelilidir. Biz de Korkuteli Belediyesi
olarak yeni başpehlivanların yetişmesi için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" dedi. İDDİALI KULÜP
Güreş sporu ile uğraşan 60 lisanslı sporcuya sahip olduklarını anlatan Başkan İrban, "Amacımız geleneksel spor olan ata sporumuz yağlı güreş
ile Korkuteli'mizin adını duyurmak. Bununla birlikte olimpik spor olarak minder güreşine de gereken önemi veriyoruz. Alt yapı olarak en iddialı kulüplerden biriyiz. Güreş takımı koordinatörü Kemal Yörük olmak üzere antrenörler Mehmet Karasucu ve Muammer Büyüksaka gelecekte iddialı başpehlivanların çıkması için antrenmanlarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu hafta 2 Eylül Pazar günü 30'uncu Altın Kiraz
Yağlı Güreşleri ve 29 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Şehzade Korkut Şenlikleri'ni yapacağız. Tüm halkımızı konserler ,gösteriler ve yağlı güreşe davet ediyorum" diye konuştu. TÜM İMKANLAR SAĞLANIYOR
Korkuteli Belediyesi Spor Kulübü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Manavoğlu da "Pehlivanlarımızın yağlı antrenman yapacağı yerler, kapalı spor salonunda minder antrenmanı, kondisyon ve fitness yapacağı yerler tahsis ettik. 60 pehlivanımıza kispet diktirdik. Güreş zamanı pehlivanlarımız ve ustalarımız belediyemizin güreşçilere tahsis ettiği otobüsle seyahat ediyor. Korkuteli'mizde güreş eğitim merkezimizde bulunan güreşçilerimizin de isteklerini geri çevirmiyoruz. Ayrıca Kırkpınar öncesi kampa gelen diğer güreş kulüplerinin de antrenman yapacağı yerleri ev sahibi belediye olarak yardımcı oluyoruz'' dedi.