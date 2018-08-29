Sanat şehri oluyoruz

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında 19'uncusu düzenleyeceği Uluslararası Antalya Piyano Festivali
öncesi, belediye hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, festivalin sanat yönetmeni şef Gürer Aykal
, Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü İbrahim Sezer, Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik, Festivaller Koordinatörü Dilaver Tanık katıldı. TANITIMA BÜYÜK KATKI
Başkan Menderes Türel, 2001 yılında başlayan ve kendi döneminde uluslararası boyut kazanan festivalin her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını vurguladı. Her yıl dünyaca ünlü sanatçıları Antalya'da ağırladıklarını, bu yıl da yerli ve yabancı 285 müzisyenin sahneye çıkacağını ifade eden Türel, "Böylesine uluslararası bir sanatsal etkinlik, Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımına da büyük katkı
sağlıyor" ifadelerini kullandı. SALON DIŞINA ÇIKIYOR
BU yıl festivalin bazı etkinliklerini salon
dışına çıkaracaklarını bildiren Türel, Kübalı Ivan Melon Lewis'in, Konyaaltı Sahili'nde müzikseverlerle buluşacağını söyledi. Türel, festival gününe sayılı günler kala biletlerin yüzde 60'ının tükendiğini anlattı. Piyano tutkusu olan ve bulduğu her fırsatta piyanonun başına geçen Türel, bu festivali güçlendirerek daha geniş kitlelere yayılmasını amaçladıklarını söyledi. Şef Gürer Aykal da Türel'in piyanist olmasının festival için büyük şans olduğunun altını çizerek, "Bu festivali yapabiliyorsak Türel'in sayesindedir" dedi.