Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Şovmenlik yaptı

Şovmenlik yaptı

Eşiyle kavga edip a kalkışan Süleyman D. işi şova döktü. Polis D.’yi kolundan çekip kurtardı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Şovmenlik yaptı
Antalya'da kendisini terk eden eşini telefonla arayarak edeceğini söyleyen bir vatandaş, eşinin kendisine inanmadığı gerekçesiyle falezlere çıktı.
GAZETECİLERE DAVET
Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde saat 16.00'da meydana geldi. Adının Süleyman D. (35) olduğu öğrenilen şahıs, ana haber bültenlerine çıkarak eşini inandırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis bölgeye gazetecileri etti. Süleyman D. kendisine mikrofon uzatmak isteyen gazetecileri yanına yaklaştırmadı.

EŞİNİ ARATTIRDI
Şahsın talebi üzerine polis de Süleyman D.'nin eşi H.D.'yi arayarak durumu izah etti. Karşı tarafın talebinin olumsuz olmasına daha da sinirlenen Süleyman D.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler Süleyman D.'yi kolundan yakalayarak uçurumun kenarından aldı. Bir ara baygınlık geçiren şahıs, polislerin suyla müdahalesiyle kendisine getirildikten sonra polis merkezine götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şovmenlik yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN