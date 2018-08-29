Şovmenlik yaptı

Antalya
'da kendisini terk eden eşini telefonla arayarak intihar
edeceğini söyleyen bir vatandaş, eşinin kendisine inanmadığı gerekçesiyle falezlere çıktı.
GAZETECİLERE DAVET
Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde saat 16.00'da meydana geldi. Adının Süleyman D. (35) olduğu öğrenilen şahıs, ana haber bültenlerine çıkarak eşini inandırmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis bölgeye gazetecileri davet
etti. Süleyman D. kendisine mikrofon uzatmak isteyen gazetecileri yanına yaklaştırmadı. EŞİNİ ARATTIRDI
Şahsın talebi üzerine polis de Süleyman D.'nin eşi H.D.'yi arayarak durumu izah etti. Karşı tarafın talebinin olumsuz olmasına daha da sinirlenen Süleyman D.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler Süleyman D.'yi kolundan yakalayarak uçurumun kenarından aldı. Bir ara baygınlık geçiren şahıs, polislerin suyla müdahalesiyle kendisine getirildikten sonra polis merkezine götürüldü.