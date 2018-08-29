Teatral dansa davet

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege
, Perge Antik Kenti
'nde düzenlenecek 'Pasha Dance Theather'ın teatral dans gösterimine tüm Antalya
lıları davet etti. 60 DAKİKALIK GÖSTERİ
1 Eylül'de gerçekleşecek gösterimin ücretsiz olacağının altını çizen Yeliz Gül Ege, ulaşımı kolaylaştırmak için raylı sistem durağından Perge'ye her 20 dakikada bir izleyiciler için servis kaldırılacağını açıkladı. Antalya'da 2018'in 'Perge Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Gül Ege, Perge'nin Aspendos Antik Tiyatrosu gibi herkes tarafından bilinmesinin önemine dikkat çekti. Yapımcı Serpil Sunay, gösterinin
amacının yurt dışında ülke kültürünü ve tarihsel geçmişi hem dans, hem de özgün müziklerle tanıtmak olduğunu söyledi. Dans gösterisi Osmanlı tarihinden ve bu topraklarda yaşamış kültürlerin danslarından izler taşıyor.