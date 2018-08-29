Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Trafik canavarına 2 kurban daha

Trafik canavarına 2 kurban daha

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Trafik canavarına 2 kurban daha
'da yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi. Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur'a gelen 20 yaşındaki Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında Çendik Köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve ekipleri geldi. Durmuş Taş olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Koçer ise kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik canavarına 2 kurban daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN