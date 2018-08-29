Trafik canavarına 2 kurban daha

Burdur
'da
yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan hafif ticari
araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi. Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur'a gelen 20 yaşındaki Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında Çendik Köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD
ekipleri geldi. Durmuş Taş olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Koçer ise kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.