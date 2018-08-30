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İP’te ipler koptu

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
İP’te ipler koptu
'de sular bir türlü durulmak bilmiyor. Parti içi kavgalara bir yenisi de 'da eklendi. İyi Parti Isparta İl Başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin, partisinin Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un kendilerini 'emir eri' ve 'konu mankeni' gibi gördüğünü söyledi.

İSTİFA SİNYALİ VERDİ
İyi Parti İl Başkanı Ertekin, Cesur ile aralarındaki sorunun giderek büyüdüğünü belirtti. Milletvekilinin Isparta'ya geldiği zaman haberleri bile olmadığını söyleyen Ertekin, "Bayram ziyaretlerinde epey sıkıntı yaşadık. Yalvaç ziyaretimizde ipler koptu" dedi. Genel Başkan Meral Ekşener ile görüştüğünü anlatan Ertekin, "Uyumsuzluk var. Zaten milletvekilimiz benim istifa etmemi bekliyor" dedi.
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İP’te ipler koptu
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