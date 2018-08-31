5 cana umut oldu

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tarık Emre'nin önceki akşam beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organ bağışı onayı alındıktan sonra organların nakledileceği hastaların tespiti ve nakil operasyonları için çalışma başlatıldı. Tarık Emre Şükür'ün organlarının operasyonla alındı. Aydın Şükür, oğlunun organlarını bağışlayarak, örnek olmak istediklerini belirterek, "Çocuğumuz başka bedenlerde yaşasın, onlara can versin istedik" dedi.
2 ORGANI AYNI ÇOCUĞA NAKLEDİLDİ
TARIK Emre'nin karaciğerinin yarısı ile böbreklerinden biri, 3 yaşındaki A.Y.'ye (3) nakledilecek.
A.Y., nakil operasyonu için organ nakil koordinatörleri Ali Tugay ve Uğur Genç'in kucağında ameliyathaneye götürüldü. 13 yaşındaki Tarık Emre'nin kalbi, böbreği ve karaciğerinin diğer yarısının nakledileceği hastaların belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.