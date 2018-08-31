5 cana umut oldu

Antalya lya'da geçirdiği trafik kaza sı sonrası beyin ölümü gerçekleşen ortaokul öğrencisi Tarık Emre Şükür'ün (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Tarık Emre'nin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilecek; korneaları ise 2 hastaya ışık olacak.İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya 'ya gelen avukat Aydın Şükür, öğretmen eşi Suna ve oğlu Tarık Emre Şükür ile ikinci gün olan 22 Ağustos'ta piknik için Düzlerçamı'na gitti. Akşam saatlerinde piknik alanından çıkan Şükür ailesinin bulunduğu otomobile, ana yoldan geçen başka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Aydın ve Suna Şükür çifti ile çocukları Tarık Emre, ağır yaralandı. Aile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Tarık Emre Şükür ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tarık Emre'nin önceki akşam beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organ bağışı onayı alındıktan sonra organların nakledileceği hastaların tespiti ve nakil operasyonları için çalışma başlatıldı. Tarık Emre Şükür'ün organlarının operasyonla alındı. Aydın Şükür, oğlunun organlarını bağışlayarak, örnek olmak istediklerini belirterek, "Çocuğumuz başka bedenlerde yaşasın, onlara can versin istedik" dedi.

2 ORGANI AYNI ÇOCUĞA NAKLEDİLDİ

TARIK Emre'nin karaciğerinin yarısı ile böbreklerinden biri, 3 yaşındaki A.Y.'ye (3) nakledilecek.

A.Y., nakil operasyonu için organ nakil koordinatörleri Ali Tugay ve Uğur Genç'in kucağında ameliyathaneye götürüldü. 13 yaşındaki Tarık Emre'nin kalbi, böbreği ve karaciğerinin diğer yarısının nakledileceği hastaların belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.