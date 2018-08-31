Bu fırsatı kaçırmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inşaat sektörüne yönelik yürüttüğü konut kampanyası iAntalyalya'da toplamda 250 bin stok konutun satılmasına umut doğdu. Faiz indirimi ve ödeme kolaylığı ile birlikte vatandaş konut alımına yöneldi. Kampanya konut stokunun eritilmesi hedeflendi. Antalya'da sektörün önde gelenleri ise konut kampanyasının ekonomiye can vereceği görüşüne savundu. 250 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe yaşanacak talep artışı ise tüm ekonomiyi güçlendirecek.

DÖVİZE YATIRILMAMALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut kampanyasının sektöre fayda sağlayacağını belirten Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin, müteahhitler ve sektör temsilcileri ile görüşerek banka faiz oranının bir kısmının karşılanması üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çetin, konutta 0.98'in iyi bir faiz oranı olduğunu ve sektöre fayda sağlayacağını düşündüğünü vurguladı. Döviz uyarısı da yapan Çetin, "Eğer bu kampanyadan kazanılacak paralar dövize yatırılacaksa bir anlam ifade etmez. Türk Lirasına bağlı kalmalıyız. Bu konuda da oda olarak çalışmalarımız var" dedi.

250 BİN KONUT STOĞU

Antalya'da satılmayı bekleyen 250 bin konutun olduğunu söyleyen Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, "Konuk kampanyası ile birlikte hem stokun eritilmesi hem de vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olması için iyi bir fırsat" dedi. Devlet destekli konut kampanyasını kapsayan projelerin Antalya'da fazla olduğuna dikkat çeken Karataş, Işıklar, TRT Caddesi ve Altındağ Mahallelerinde konut kampanyasını kapsayan projelerin yapıldığını anlattı. Karataş, üyelere de bu kampanyaya uymaları konusunda çağrıda bulunduklarını açıkladı.

YATIRIM ÇAĞRISI

Antalya'nın önde gelen inşaat firmalarından Samut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, kampanyanın vatandaşların yastık altı birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacağını söyledi. Samut, "Kampanyanın daha ilk günü olmasına rağmen sektörde büyük bir canlanma var. Bir günde 15 daire sattım. Devlet büyüklerinin yapmış olduğu bu hamle ekonomiye direkt katkı sağladı" ifadelerini kullandı. Konut stoklarının eritilmesi ve vatandaşın döviz yerine daireye yönelmesini teşvik eden bir kampanya olduğunu belirten Samut, "Sektördeki güven tazelenecek" diye konuştu.

EKONOMİYE KATKI

Türkiye'ye kur dalgalanması ile ekonomik operasyon yapılmaya çalıştığını vurgulayan müteahhit Veysel Terzioğlu da, "Yastık altındaki paralar konut üzerinden ekonomiye katılacak. Bu kampanya ile elimizdeki stok daireleri eritmiş olacağız" dedi. Faiz indiriminin ev almak isteyen vatandaşlara büyük avantaj sağlayacağını söyleyen Terzioğlu, "Ev almanın tam vakti" diye konuştu.