Cihan Bulut görevi Öztürk’e devredecek

Antalya
LYASPOR'DA ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan başkan Cihan Bulut
, bugün Atilla Konuk Tesisleri'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı. Bulut, Antalyaspor
'da başkanlık görevine, kendisinden önceki başkan Ali Şafak Öztürk
'ün geleceğini belirtti. Bulut, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Onur ve gururla devir aldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını saat 10.30'da yapacak olduğum basın toplantısı ile Sayın Ali Şafak Öztürk'e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz" ifadelerini kullandı.