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görevi Öztürk’e devredecek

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Cihan Bulut görevi Öztürk’e devredecek
AntalyaLYASPOR'DA ekonomik sıkıntılar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan başkan , bugün Atilla Konuk Tesisleri'nde yapacağı basın toplantısıyla görevini devredeceğini açıkladı. Bulut, 'da başkanlık görevine, kendisinden önceki başkan 'ün geleceğini belirtti. Bulut, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Onur ve gururla devir aldığım Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını saat 10.30'da yapacak olduğum basın toplantısı ile Sayın Ali Şafak Öztürk'e devredeceğim. Hepimiz Antalyasporluyuz" ifadelerini kullandı.
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Cihan Bulut görevi Öztürk’e devredecek
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