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İlkel görüntüye neşter

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
İlkel görüntüye neşter

İLK kez Kurban Bayramı ile birlikte ön açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan , kentine yakışmayan yol kenarındaki hayvan satışı görüntülerini bitirecek. ile Antalya Ticaret Borsası'nın ortak girişimiyle Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde 55 dönümlük alana kurulan Canlı Hayvan Pazarı, Ekim ayında tamamlanacak.

İZİN VERMEYECEĞİZ
Antalya ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Canlı Hayvan Borsası'nın hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yol kenarında havyan satışlarının tamamen durdurulacağını açıkladı. Özen, "Resmi satış yeri olmadığı için hiç tasvip etmediğimiz yerlerde hayvan satışı yapılıyor. Onların hepsini toparlayıp bayram sonu bir çalışma yaparak onları yönlendireceğiz" dedi.

TURİZM KENTİNE YAKIŞMIYOR
Özen özellikle Muratpaşa ilçesi sınırlarında Çevreyolu kenarlarında yapılan hayvan satışlarına dikkat çekerek, "Çevreyolu etrafında hayvan satışına müsaade etmeyeceğiz. Kesin kararlıyız. Orası hayvan satışına ve refahına uygun bir altyapıya sahip değil. Ayrıca ilimiz tarım kenti olduğu kadar turizm kenti. Turizm kentine uygun bir görünümde olmalı. Böyle bir kentte ulu orta yerlerde, herkesin gözünün önünde hayvan satışının uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

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İlkel görüntüye neşter
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