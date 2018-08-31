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Kepez’e 10 dişli rakip

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Kepez’e 10 dişli rakip
TÜRKIYE 2. Lig (TB2L) 2018-2019 Sezonu Fikstürü Ankara'da gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu. Antalya'nın basketbolda temsilciliğini üstlenen , 21 takımın katıldığı A ve B grubu olarak ayrılan TB2. Lig'de B grubunda 10 takımla mücadele edecek. Kura çekimi sonucunda B Grubu'nda ilk hafta Kepez Belediyespor, Erzurum BŞB ile karşılaşmaya çıkacak. Kepez Belediyespor'un grubunda TED Ankara, İTÜ, Fethiye Bld, Rota Koleji, Nazilli Bld, Mavişehir Spor, Beylikdüzü ve yer alıyor. ÜNLÜOĞLU BAŞARI DİLEDİ
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Basketbolun kan kaybettiği bir dönemde 'da basketbolun temsilciliğini üstlendik. Genç ve dinamik sporcularımızla başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.
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Kepez’e 10 dişli rakip
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