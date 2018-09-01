AK Parti Burdur’a özel çalışacak

Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK
), Burdur'a özel çalışma yapılması için karar aldı. AK Parti
'nin 2014 seçim
lerinde 30 büyükşehirden 18'ini, 51 ilden 30'unu toplamda ise 48 ilde belediyeyi kazandığının vurgulandığı MYK'da, bu sayının çok üstüne çıkılması hedefi konuldu. AK Parti, mahalli idareler seçimlerinde kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik projeler sunacak. Burdur'un yanısıra Yalova
, Eskişehir
, Tekirdağ
, Zonguldak
, Manisa
ve Edirne
gibi seçimlerde kılpayı kaybedilen şehirlere özel starateji uygulanacak ve özel aday tercihi yapılacak.