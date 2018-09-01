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Burdur’a özel çalışacak

Giriş Tarihi: 1.9.2018
AK Parti Burdur’a özel çalışacak
Parti Merkez Yürütme Kurulu (), Burdur'a özel çalışma yapılması için karar aldı. 'nin 2014 lerinde 30 büyükşehirden 18'ini, 51 ilden 30'unu toplamda ise 48 ilde belediyeyi kazandığının vurgulandığı MYK'da, bu sayının çok üstüne çıkılması hedefi konuldu. AK Parti, mahalli idareler seçimlerinde kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik projeler sunacak. Burdur'un yanısıra , , , , ve gibi seçimlerde kılpayı kaybedilen şehirlere özel starateji uygulanacak ve özel aday tercihi yapılacak.
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AK Parti Burdur’a özel çalışacak
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