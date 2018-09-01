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Bir yıl kaçabildi

’nın Gazipaşa ilçesinde geçen yıl temmuz ayında emekli zabıt katibi ’ı öldüren bir yıl sonra saklandığı otelde yakalandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Bir yıl kaçabildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde emekli zabıt katibi 'ı (50) tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı (32) masası ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

CESEDİ BULUNMUŞTU
Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde 20 Temmuz 2017 tarihinde dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurulan bir erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Alanya Adliyesi'nden emekli olan ve 4 Temmuz tarihinden kayıp olan zabıt katibi Çetin Okatan'a ait olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Okutan'ın en son 4 Temmuz 2017 günü daha önceden borç verdiği Gazipaşa ilçesinde kalan Ferhat Çetin'in yanına Alanya'dan geldiğini ve daha sonrada öldürüldüğünü tespit etmişti.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Gelişmelerin ardından güvenlik güçleri Ferhat Çetin'i aramaya başladı. Bir yıldır her yerde aranan Ferhat Çetin'in önceki gün Muratpaşa ilçesinde bir otelde kaldığı tespit edildi. Cinayet masası ekipleri otele şok baskın düzenleyerek Ferhat Çetin'i yakaladı. Ferhat Çetin'in dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi 20 ayrı suçtan arandığı, 2014 yılında cezaevinden firar ettiği ve hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi. Ferhat Çetin. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bir yıl kaçabildi
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