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’nda kirlilik krizi

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Çalış Plajı’nda kirlilik krizi
'nın Fethiye ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde büyük bir tatilci akını yaşanınca Fethiye Arıtma Tesisi'nin yetersiz kaldığı iddia edildi. 150 bin olan nüfus en az 500 bine çıkınca arıtma tesisindeki kanalizasyonlar dereye verilince 'na akan 'nde büyük bir koku oluştu. Çalış bölgesine gelen yerli ve yabancı ler hem kokudan, hem de denizdeki kanalizasyon atıklarından büyük rahatsızlık duyunca şikayetler arttı.

ZENGİNLİĞİ KAYBEDERİZ
Aşırı koku nedeniyle Mut Deresi köprüsünden turistler ancak burunlarını kapatarak geçebildi. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, arıtma tesisi kanalizasyonunun yanı sıra dere yakınındaki bazı fabrikaların da Mut Deresi'ne atık bıraktığını söyledi. Ay, "Bir su ürünleri yetkilisi 'önlem alınmazsa 15 yıl sonra diye bir yer olmaz, körfezde yürüyebilirsiniz' demişti. Fethiye Körfezi olmazsa Fethiye olmaz" dedi. Arıtma ve kanalizasyon tesisinin kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğinin altını çizen Ay, "Böyle olursa Fethiye'ye gelen turistlerin yüzde 30'u geri dönmez. Bizim bunu bu şehre yapmaya hakkımız yok. 1 hafta önce balıklar öldü. Bu bölgede Kuş Cenneti var, carettacaretta alanı var. Elimizdeki zenginliği kaybetmek üzereyiz" dedi.
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Çalış Plajı’nda kirlilik krizi
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