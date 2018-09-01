Festival gala ile sona erdi

Antalya Kepez Belediye
si'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali'nin galası, DokumaPark'ta gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
'nün eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte izlediği festival galasına, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda Antalya
lı katıldı. 16 yabancı ülke ile Türkiye
'den 14 halk dansları topluluğunun katıldığı festivalin galasında farklı kültürleri yansıtan gösteriler sunuldu. KEPEZ'E YAKIŞIR FESTİVAL
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in 600 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya'nın en büyük ilçesi olduğunu, 80 ilden gelenlerin kardeşçe yaşadığı bir şehir meydana getirdiklerini söyledi. Tütüncü, festivalin Kepez'in bu kardeşlik yapısına çok yakıştığını sözlerine ekledi.