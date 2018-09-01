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Festival gala ile sona erdi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Festival gala ile sona erdi
Antalya si'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali'nin galası, DokumaPark'ta gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı 'nün eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte izlediği festival galasına, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda lı katıldı. 16 yabancı ülke ile 'den 14 halk dansları topluluğunun katıldığı festivalin galasında farklı kültürleri yansıtan gösteriler sunuldu.

KEPEZ'E YAKIŞIR FESTİVAL
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in 600 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya'nın en büyük ilçesi olduğunu, 80 ilden gelenlerin kardeşçe yaşadığı bir şehir meydana getirdiklerini söyledi. Tütüncü, festivalin Kepez'in bu kardeşlik yapısına çok yakıştığını sözlerine ekledi.
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