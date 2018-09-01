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rüzgarı esti

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Göksel rüzgarı esti
Yoğun geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek'te tatil yapan , tatil sonrası ilk konserini Antalya'da verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'nin düzenlediği bayram etkinliğinde konser veren şarkıcıyı binlerce hayranı izledi. 'ndaki konserde iki farklı kostümle performansını sergileyen şarkıcı, küçük bir hayranıyla düet yaptı. Sahne performansı ile izleyenleri büyüleyen Göksel, "Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?" diye sordu. 'Hayır' yanıtını alan şarkıcı, 'Hah, hele şükür' diyerek konserine devam etti.
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Göksel rüzgarı esti
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