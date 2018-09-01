Göksel rüzgarı esti

Yoğun
geçen yaz konserlerinden fırsat bularak Göcek'te tatil yapan Göksel
, tatil sonrası ilk konserini Antalya
'da verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muratpaşa Belediyesi
'nin düzenlediği bayram etkinliğinde konser veren şarkıcıyı binlerce hayranı izledi. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki konserde iki farklı kostümle performansını sergileyen şarkıcı, küçük bir hayranıyla düet yaptı. Sahne performansı ile izleyenleri büyüleyen Göksel, "Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?" diye sordu. 'Hayır' yanıtını alan şarkıcı, 'Hah, hele şükür' diyerek konserine devam etti.