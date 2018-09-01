Havada facia: 2 kişi ağır yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ pistinde kaza yaşandı,paraşütü sert zemine düştü. Yaşanan kazada, pilot Ziya Hacıalioğlu (44) ile Rus turist Natalia Jane Miller (43) ağır yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Bin 900 metre yüksekteki uçuş pistinden ikili uçuş için çıkış yapan ikili kalkış esnasında yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki toprak zemine düştü.



SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Kazanın Rus turistin son anda durmak istemesi ve koşmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kazayı fark eden diğer pilotlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Rus turist Natalia Jane Miller ve pilot Hacıalioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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