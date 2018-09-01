Korkuteli’nde şenlik coşkusu

Antalya
'nın Korkuteli
ilçesinde bu yıl 30'uncusu gerçekleşen Şehzade Korkut Şenlikleri kapsamında Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı
'nın sahne aldığı konser düzenlendi. Azerin'in konserinde Azerbaycan, Kırgızistan
ve Türk bayrakları açılarak, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Alanı dolduranlar konser boyunca Azerin'in söylediği şarkılara eşlik etti. Daha sonra sahneye çıkan Esat Kabaklı söylediği birbirinden güzel türkülerle büyük alkış aldı. Sanatçıya konser sonunda Başkan Hasan Ali İrban ve Güreş Ağası Hamdi Sarıca tarafından plaket verildi.