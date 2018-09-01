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’nde şenlik coşkusu

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Korkuteli’nde şenlik coşkusu
Antalya'nın ilçesinde bu yıl 30'uncusu gerçekleşen Şehzade Korkut Şenlikleri kapsamında Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Türk Halk Müziği sanatçısı 'nın sahne aldığı konser düzenlendi. Azerin'in konserinde Azerbaycan, ve Türk bayrakları açılarak, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Alanı dolduranlar konser boyunca Azerin'in söylediği şarkılara eşlik etti. Daha sonra sahneye çıkan Esat Kabaklı söylediği birbirinden güzel türkülerle büyük alkış aldı. Sanatçıya konser sonunda Başkan Hasan Ali İrban ve Güreş Ağası Hamdi Sarıca tarafından plaket verildi.
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Korkuteli’nde şenlik coşkusu
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