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Milli birlik ruhu şart

’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda milli birlik vurgusu yapılıp ekonomik saldırıya dikkat çekildi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Milli birlik ruhu şart
Antalya'da 'nın 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Valisi Münir Karaloğlu, Orduevi'nde akşam resepsiyon verdi. Karaloğlu, 30 Ağustos Özel Resepsiyonu'na katılan konukları bizzat karşıladı. Resepsiyona katılan Antalya protokolü Kıbrıs Gazileri ile özel olarak ilgilendi. Gecenin en yaşlı gazisi 90 yaşındaki Hasan Yarıcı geceye eşi İlkay Yarıcı ile birlikte katıldı.

EKONOMİK SALDIRI
Vali Karaloğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada bu toprakları vatan kılmak için çok şehit kanı döküldüğünü ve mücadelenin de devam ettiğini söyledi. 'da da bir işgal girişimi yaşandığını vurgulayan Karaloğlu, "Bu millet 1071'de olduğu gibi, 30 Ağustos'ta 'da olduğu gibi liderin etrafında birleşerek 15 Temmuz'u da bertaraf etti. Bugün de düşmanlar artık topla tüfekle değil, ekonomik saldırı ile geliyorlar" dedi.
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Milli birlik ruhu şart
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