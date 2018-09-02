5 yıldızlı sünnet düğünü

Domino Turizm Seyahat Acentası'nın sahiplerinden Ömür Özdemir
ve yazılım uzmanı Zihni Özdemir
'in oğulları Ege, düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı. Oğulları Ege için Miracle Resort Hotel'de düğün töreni düzenleyen çiftin davetine çok sayıda dostu katıldı. Renkli anlara sahne olan düğünde, Özdemir çifti davetlilerle yakından ilgilendi. Düğün alanının çıkışına kurulan video booth cihazının karşısında renkli peruklar, gözlükler ve sapkalarla Ege'ye mesaj bırakan davetliler keyifli dakikalara imza attı.