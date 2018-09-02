PKK’lı yurt dışına kaçarken yakalandı

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adasına kaçmaya çalışan 34 kaçak göçmenin arasında kendini Iraklı olarak gösteren PKK
'lı kadın üyenin foyası Irak'a geri gönderilmek ve parmak izi alınmak istenirken ortaya çıktı. Şahcan T.'nin (43) PKK terör örgütüne üye olmaktan yargılandığı ve yurt dışı
yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen
Şahcan T. tutuklanarak Seydikemer ilçesindeki Eşen T-tipi Cezaevi'ne gönderildi. BENİ GÖNDERMEYİN
Şahcan T. 34 kaçak ile birlikte 12 metrelik yelkenli ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmek isterken yakalanmıştı. Iraklı göçmenler arasında gizlenmeye çalışan Şahcan T. (43) Irak'a geri gönderileceğini öğrenince "Ben Türküm. Beni Irak'a göndermeyin" dedi.