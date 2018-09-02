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’lı na kaçarken yakalandı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
PKK’lı yurt dışına kaçarken yakalandı
'NIN Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adasına kaçmaya çalışan 34 kaçak göçmenin arasında kendini Iraklı olarak gösteren 'lı kadın üyenin foyası Irak'a geri gönderilmek ve parmak izi alınmak istenirken ortaya çıktı. Şahcan T.'nin (43) PKK terör örgütüne üye olmaktan yargılandığı ve yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Şahcan T. tutuklanarak Seydikemer ilçesindeki Eşen T-tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BENİ GÖNDERMEYİN
Şahcan T. 34 kaçak ile birlikte 12 metrelik yelkenli ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmek isterken yakalanmıştı. Iraklı göçmenler arasında gizlenmeye çalışan Şahcan T. (43) Irak'a geri gönderileceğini öğrenince "Ben Türküm. Beni Irak'a göndermeyin" dedi.
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PKK’lı yurt dışına kaçarken yakalandı
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