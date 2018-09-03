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5 bin yıllık kentte masal gibi bir gece

Perge ’nde ’ın dans gösterisi izleyicilerine masal gibi bir gece yaşattı. Gösteriyi 1400 kişi izledi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
5 bin yıllık kentte masal gibi bir gece
Antalyalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge 'nde tarafından teatral dans gösterisi gerçekleştirildi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) öncülüğünde antik kentteki stadyumda gerçekleştirilen etkinliği yaklaşık bin 400 sanatsever izledi. 60 kişilik dans ekibinin yer aldığı gösteriler izleyicileri adeta büyüledi.

SADECE BİR YIL İÇİN DEĞİL
Programı izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 2018'i 'Perge Yılı' ilan ettiklerini hatırlattı. Vali Karaloğlu, "Perge Yılı hareketi, antik kente yönelik sadece bir yıllık değil, sürekli farkındalık oluşturma hareketiydi. Asıl hedefimiz bundan sonraki süreçte Perge'yi daha aktif bir şekilde turizmde, sanatta, tarihte kullanabilmek" diye konuştu.

1800 YIL SONRA BİR İLK
ATAV Başkanı de 1800 yıl sonra Kenti'ndeki stadyumun canlandığını ifade ederek buna öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tarihteki ilk kadın belediye başkanının Pergeli Plancia Magna olduğunu hatırlatan Yeliz Gül Ege, 1 Eylül 'nde dünyaya bir kadın algısı ile barış mesajı verdiklerini söyledi.

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