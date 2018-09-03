5 bin yıllık kentte masal gibi bir gece

Antalya lya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti 'nde Pasha Dance Theater tarafından teatral dans gösterisi gerçekleştirildi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) öncülüğünde antik kentteki stadyumda gerçekleştirilen etkinliği yaklaşık bin 400 sanatsever izledi. 60 kişilik dans ekibinin yer aldığı gösteriler izleyicileri adeta büyüledi.

SADECE BİR YIL İÇİN DEĞİL

Programı izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 2018'i 'Perge Yılı' ilan ettiklerini hatırlattı. Vali Karaloğlu, "Perge Yılı hareketi, antik kente yönelik sadece bir yıllık değil, sürekli farkındalık oluşturma hareketiydi. Asıl hedefimiz bundan sonraki süreçte Perge'yi daha aktif bir şekilde turizmde, sanatta, tarihte kullanabilmek" diye konuştu.

1800 YIL SONRA BİR İLK

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de 1800 yıl sonra Perge Antik Kenti'ndeki stadyumun canlandığını ifade ederek buna öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tarihteki ilk kadın belediye başkanının Pergeli Plancia Magna olduğunu hatırlatan Yeliz Gül Ege, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde dünyaya bir kadın algısı ile barış mesajı verdiklerini söyledi.