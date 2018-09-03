Kepez’de takım ruhu geliştiriliyor

KEPEZ Belediyesi Yaz Spor Okulu'ndaki eğitimler ile çocuklar ve gençler takım ruhunun inceliklerini öğreniyor. Takım oyunları sayesinde dayanışma, paylaşma, iletişim becerileri gelişen çocuklar ve gençler, ortak amaçlar için mücadele etmeyi, birlik ve beraberlik bilinci edinerek amaçlarına hızlı ve başarılı şekilde ulaşmayı öğreniyor.

KULÜP ALTYAPISI

Geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu; "Spor branşlarımızın her birinde uzman kadromuzla çocuklarımızın sporda başarılı olması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çalışıyoruz. Çocuklar ve gençler, takım sporunda bir bütün olarak hareket etmeyi ve bireysel becerilerini takımla birlikte nasıl kullanabileceklerini öğreniyor. Burada aldıkları eğitim sonucunda yetenekli çocuklar kulübümüz alt yapısında yer alma şansı yakalıyor"dedi.