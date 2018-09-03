Kur fırsatçısı var

DEVLET BİZE DESTEK VERSİN

DÖVIZ kurundaki dalgalanmanın her sektörü etkilediği gibi tarım sektörünü de etkilediğini dile getiren Başkan Kayhan, "Devletimiz üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkını minimuma indirilmesinde yardım ederse hem üretici hem de tüketici bu dalgalanmadan en az şekilde etkilenecektir. Kazanırsak da kaybedersek de hep beraber etkileniriz" dedi.?

UYANIK OLMALIYIZ

Kayhan, örtü altı sera tarımının başlayacağı günlerin öncesinde sektör paydaşlarından, dalgalanmadan en az şekilde etkilenmek için gerekli tedbirleri almalarını istedi. Dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek, fiyat spekülatörlüğü yapan firma ve şahıslar olduğunu belirten Kayhan, "Bunlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Çiftçilerimizin mümkün olduğu kadar az borçlanmalarını tavsiye ediyorum. Bitki besleme

ve bitki koruma ürünleri satan firmaların da piyasayı iyi araştırma yaprak ürün temin etmelerini, üreticiye satarken de döviz kurundaki dalgalanmayı bahane ederek fahiş fiyatlarla satmamalarını öneriyoruz" diye konuştu.