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Kur fırsatçısı var

Kumluca Başkanı, deki dalgalanmayı bahane ederek, fiyat spekülatörlüğü yapan firma ve şahıslar olduğunu iddia etti ve devletten destek istedi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Kur fırsatçısı var
AntalyaNTALYA'NIN Kumluca ilçesi Başkanı , kurlarındaki dalgalanmanın tüm sektörleri etkilediği gibi sektörünü de etkilediğini belirterek uyarılarda bulundu.

DEVLET BİZE DESTEK VERSİN
DÖVIZ kurundaki dalgalanmanın her sektörü etkilediği gibi tarım sektörünü de etkilediğini dile getiren Başkan Kayhan, "Devletimiz üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkını minimuma indirilmesinde yardım ederse hem üretici hem de tüketici bu dalgalanmadan en az şekilde etkilenecektir. Kazanırsak da kaybedersek de hep beraber etkileniriz" dedi.?

UYANIK OLMALIYIZ
Kayhan, örtü altı sera tarımının başlayacağı günlerin öncesinde sektör paydaşlarından, dalgalanmadan en az şekilde etkilenmek için gerekli tedbirleri almalarını istedi. Dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek, fiyat spekülatörlüğü yapan firma ve şahıslar olduğunu belirten Kayhan, "Bunlara karşı olmak gerekiyor. Çiftçilerimizin mümkün olduğu kadar az borçlanmalarını tavsiye ediyorum. Bitki besleme
ve bitki koruma ürünleri satan firmaların da piyasayı iyi araştırma yaprak ürün temin etmelerini, üreticiye satarken de döviz kurundaki dalgalanmayı bahane ederek fahiş fiyatlarla satmamalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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Kur fırsatçısı var
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