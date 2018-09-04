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Günübirlik evlere şok baskın

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile ilçelerde günübirlik kiralanan 370 eve operasyon düzenledi. 7 ev sahibine 59 bin 423 lira ceza kesildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Günübirlik evlere şok baskın
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile ilçelerde günübirlik kiralanan evlere yönelik çalışma yaptı. Polis, şehir merkezi ile Serik, , Kaş ve Kemer ilçelerinde günübirlik 370 eve yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirdiAsayiş ekipleri sabah erken saatte 4 ilçe ile birlikte kent merkezinde evlerdeki kişileri tek tek güvenlik soruşturmasından geçirdi.

60 BİN LİRALIK CEZA
Polisin baskınında 370 evden şehir merkezinde 1, Serik'te 3, Alanya'da 2, Kaşta 1 olmak üzere toplam 7 evin kayıt dışı verildiğini tespit etti. Ev başına 5 bin 942 lira ceza kesen ekipler toplamda 7 ev sahibine 59 bin 423 lira para cezası kesti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, bu uygulamaların 24 saat aralıksız süreceğin bildirdi.
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Günübirlik evlere şok baskın
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