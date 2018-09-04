Günübirlik evlere şok baskın

Antalya
Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile ilçelerde günübirlik kiralanan evlere yönelik çalışma yaptı. Polis, şehir merkezi ile Serik, Alanya
, Kaş ve Kemer ilçelerinde günübirlik 370 eve yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirdiAsayiş ekipleri sabah erken saatte 4 ilçe ile birlikte kent merkezinde evlerdeki kişileri tek tek güvenlik soruşturmasından geçirdi. 60 BİN LİRALIK CEZA
Polisin baskınında 370 evden şehir merkezinde 1, Serik'te 3, Alanya'da 2, Kaşta 1 olmak üzere toplam 7 evin kayıt dışı verildiğini tespit etti. Ev başına 5 bin 942 lira ceza kesen ekipler toplamda 7 ev sahibine 59 bin 423 lira para cezası kesti. Antalya
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, bu uygulamaların 24 saat aralıksız süreceğin bildirdi.