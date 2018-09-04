Serik evinde puan kaptırdı

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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sezonun ilk maçında sahasında Halide Edip Adıvarspor
'a puan kaptırdı. İlk yarısı Taner'in attığı golle 1-0 Serik Belediyespor'un galibiyeti ile sona eren maçta, Halide Edip Adıvarspor'dan 83. dakikada Kubilay'ın attığı golle maç 1-1 bitti. Maç öncesi Serik Belediyespor'a Bölgesel Amatör Ligi (BAL) şampiyonluk kupası verildi. Kupa, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından Serik Belediyespor kaptanı Mehmet Kaya, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve kulüp başkanı Ali Aksu'ya teslim edildi.