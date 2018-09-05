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Kadın çiftçiler yarıştı anne ve kızı çekişti

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Kadın çiftçiler yarıştı anne ve kızı çekişti
AntalyaLYA Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Gündoğmuş, Kepez ve Manavgat'ın ardından etabı da tamamlandı. 8 finalistin birinci olmak için yarıştığı organizasyonda son ikiye kalan anne-kız mücadelesi damga vurdu. Anne Fahriye Uçak ile kızı arasında geçen mücadelenin galibi bir soru farkla Hamide Uçak oldu. Birinci olarak hem 2 bin liralık ödülü kazanan Hamide Uçak, il genelindeki yarı finalde de Alanya'yı temsil edecek. Final 20 Ekim'de.

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Kadın çiftçiler yarıştı anne ve kızı çekişti
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