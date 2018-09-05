Kadın çiftçiler yarıştı anne ve kızı çekişti

Antalya
LYA Büyükşehir Belediyesi ile Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Gündoğmuş, Kepez ve Manavgat'ın ardından Alanya
etabı da tamamlandı. 8 finalistin birinci olmak için yarıştığı organizasyonda son ikiye kalan anne-kız mücadelesi damga vurdu. Anne Fahriye Uçak ile kızı Hamide Uçak
arasında geçen mücadelenin galibi bir soru farkla Hamide Uçak oldu. Birinci olarak hem 2 bin liralık ödülü kazanan Hamide Uçak, il genelindeki yarı finalde de Alanya'yı temsil edecek. Final 20 Ekim'de.