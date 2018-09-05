Kullanılmayan kat aşk mekanı oldu

Türkiye'nin ilk akıllı devlet hastanesi olan, 400 yatakAntalyalya Kepez Devlet Hastanesi'nin kullanılmayan 7'nci katı, sevgililerin buluşma noktası oldu. Antalya'da 2 yıldır hizmette olan Kepez Devlet Hastanesi'nin henüz açılmayan 7'nci katının boş olduğunu fark eden çift, farklı günlerde burada buluştu. Sevgililerin boş kattaki samimi anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiftler kameraları görmelerine rağmen kattan ayrılmadı.

ÇİFT YAKALANDI

Hastane Başhekimi Ramazan Gürkan, kamera görüntülerindeki çifti yakaladıklarını söyledi. Görüntülerde suç unsuruna rastlamadıkları için ikiliyi bıraktıklarını kaydeden Gürkan, kat henüz kullanımda olmadığı için kapalı tuttuklarını söyledi. Mikrop ürememesi için katın çeşmelerini açtıklarını belirten Gürkan, çiftin bu dönemde kata girmiş olabileceğini söyledi.