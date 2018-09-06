ALKÜ’de doluluk yüzde 87’ye ulaştı

Antalya
'NIN Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ
) öğrencilerin yine tercih merkezi oldu. ALKÜ 3 bin 84 yeni öğrenci tarafından tercih edildi. ALKÜ'nün öğrenci sayısı 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında 13 bin olacak. Bu sene 16 yeni bölüm açılırken Diş Hekimliği Fakültesi'ne de ilk kez öğrenci alınıyor. Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. HEDEF YÜZDE 100
Birinci öğretime yerleşen 2 bin 666 öğrencinin yerleşme oranı yüzde 90,19 iken ikinci öğretim okumak isteyen öğrencilerin doluluk oranı yüzde 61.47 olarak belirlendi. Lisans programları bazında ALKÜ doluluk seviyesinde 123 devlet üniversitesi arasında 78'inci, ön lisans bazında ise 110 devlet üniversitesi arasında 67'inci oldu.