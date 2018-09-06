Burdur’da 3 kişi kazada yaralandı

BURDUR'UN Karamanlı ilçesinde hafif ticari
araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza Karamanlı- Burdur D330 karayolunun Bademli Köyü yakınlarında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Salih Cem Gökhan'ın (39) kullandığı 61 KV 033 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıktı. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçan araçta, Salih Cem Gökhan ile eşi Özlem Gökhan (35) ve oğlu Ömer Gökhan (3) yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Özlem Gökhan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.