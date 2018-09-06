İlk ziyaret Antalya’ya

AK Parti
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir 81 il içerisinde ilk ziyaretini Antalya
'ya gerçekleştirdi. AK Parti Antalya il yönetim kurulu ve ilçe başkanları ile buluşmasında Kandemir'e, Teşkilat Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Köse
ve Abdulkadir Özel ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK üyesi Gökcen Özdoğan Enç ile milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik yer aldı. ANTALYA'NIN ÖNEMİ
Yardımcısı olarak görevlendirilen Antalya Milletvekili Mustafa Köse hakkında da konuşan Kandemir, "Mustafa başkan yıllardır teşkilatımız içerisinde edindiği bilgi ve tecrübeyi genel siyasetimize taşıyacak önemli bir görevi üstlenmiştir. 25 milyon ile nüfus bakımından en büyük bölge olan Marmara bölgemizden sorumlu genel başkan yardımcımız olmuştur" açıklamasında bulundu. Kandemir, Antalya'nın örnek teşkilatçılık geleneği ile Türkiye siyasetine önemli isimleri kazandırmış bir şehir olduğunun altını çizerek, "Bu tablo Antalya teşkilatımızın ne kadar köklü olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.