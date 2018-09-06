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Sahne yıldızların

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali, ‘Genç Yetenekler Piyano Yarışması’na sahne oldu

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Sahne yıldızların
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali 'Genç Yetenekler Piyano Yarışması'na sahne oldu. Festivalin Sanat Yönetmeni başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye'nin genç piyanistleri ile buluşarak müzikle dolu 2 gün geçirdiler. Yetenekli gençler, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşabilmek için büyük bir konsantrasyonla piyanonun tuşlarına hayat verdi. Yaş gruplarında birinciler 10 yaşındaki Ece Gürkaynak, 12 yaşındaki Beren Gürcüoğlu ve Elif Naz Karabulut ile 15 yaşındaki Emir İlgen oldu.

BİRİNCİLER BELLİ OLDU
Birincilere sertifikalarını veren Başkan Menderes Türel, gecenin bir diğer önemli gurur kaynağının da Atipik Otizm hastası olan Taylan Hartavi olduğunu söyledi. Başkan Türel, "Taylan, Belediyemizin müzik kurslarına başladığında piyano hocalarımız tarafından keşfedildi. Taylan, duyduğu her sesi notaya çevirebilecek kadar özel bir müzik yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı. Kategori birincilerinin solist olarak yer aldığı, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası bir de konser verdi.
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