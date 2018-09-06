Zeytinköy’den ihracat

Antalya
'NIN merkezinde yer alan ve yıllardır adı uyuşturucu
yla anılan Yeşildere (Zeytinköy) Mahallesi'nin kadınları, farklı anılmak ve ekonomilerine katkı sağlamak için kolları sıvadı. Zeytinköy'ün emektar kadınlarının orman atıkları ve süs bitkilerini kullanarak yaptığı çelenkler, Avrupa'nın yanı sıra, Uzakdoğu
ülkelerine ihraç ediliyor. GÜNLÜK 100 LİRA
Aracı firmalar, çelenk yapımında kullanılan malzemeleri kamyonetlerle mahalledeki evlerin önüne bırakıyor. Sabahın ilk saatlerinde işe koyulan kadınlar, bu malzemelerle gece yarısına kadar evlerinin önünde çelenk hazırlıyor. Ağustos ayı sonunda başlayan çelenk yapımı, aralık ayının 10'una kadar devam ediyor. Her kadın, ortalama günde 40 ile 50 arasında çelenk bağlarken, günlük 100 lira
kazanç sağlıyor. AZ OLSUN TADI OLSUN
Kadınlardan Selma Genbeş (60), ezanla başladıkları işlerinin gece yarısına kadar devam ettiğini söyledi. Genbeş, "Yaptıklarımız Avrupa'ya gidiyor. Çelenkler tabutlara konuluyor, kapılara asılıyor. Alınteri ile kazanıyoruz, az olsun, ağız tadı olsun. Çelenk sezonunun başlamasını dört gözle bekliyoruz" dedi. Menekşe Genbeş (42) de mahallede hemen hemen her kadının evinin önünde çelenk yaptığını söyledi. Genbeş, "Mahallemiz dışarıdan gelen insanlar yüzünden çok kötü anılıyor. Biz helal para kazanıyoruz. Mahallemiz güzellikle anılsın" diye konuştu. İnci Genbeş
(49) de aile ekonomisine küçük ama önemli bir katkı yaptıklarını söyledi. 4-5 ay boyunca çelenk yaptıklarını anlatan İnci Genbeş, "Emeğimizle para kazanıyoruz. Çocuklarımızı kötü işlerden uzak tutuyoruz" dedi.