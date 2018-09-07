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’ın tercihi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Ahmet Kural’ın tercihi Antalya
OYUNCU , kendisi için özel hazırlanacak takım elbiselerin provası için Antalya'ya geldi. Lara Çaglayan Mahallesi'nde geçen aylarda Ali ve Hüseyin Ulusoy kardesler tarafından açılan Bros Tailor-Made adlı özel tasarım modaevine gelen Ahmet Kural, kendisi için hazırlanacak takım elbiseler için ceket ve pantolon ölçüleri verdi. Kural'ın Türkiye için önemli bir isim oldugunu belirten Ali Ulusoy, "Özel davet ve geceler olmak üzere katıldıgı programlarda giyecegi takımları, bizim hazırlamamızı istedi" dedi.
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Ahmet Kural’ın tercihi Antalya
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