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Çalınan keçileri jandarma buldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Çalınan keçileri jandarma buldu
Antalya'NIN Elmalı ilçesinde, çalınan 50 keçiden 45'i jandarma tarafından bulununca keçilerin sahibi İ.B.'ye teslim edildi. Elmalı'ya bağlı Bozüyük Mahallesi'nde oturan İ.B.'ye (45) ait 50 keçinin çalınması üzerine Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüpheliler sorguda keçileri Finike ilçesinde bir kişiye sattıklarını söyledi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiye yönelik Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 kişi yakalanırken, İ.B.'ye ait 45 keçi de ele geçirildi. Ekipler 5 keçinin ise kasapta kesildiğini kaydetti
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Çalınan keçileri jandarma buldu
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