Doğa turizmi ilgi odağı oldu

Antalya
doğal ve kültürel zenginlikleri ile deniz, kum, güneş turizm
i üçlemesinin dışına çıkıyor. Doğanın cömert davrandığı bir coğrafya olan Antalya
'da doğa turizmi denince öne çıkan değerlerin başında ise Altınbeşik Mağarası
ve Düden Şelalesi
geliyor. Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye
'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. GÖRSEL BİR ŞÖLEN
Sarı renkte ve beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismini alan mağara, sodalı suyu sayesinde turkuaz renginde olan gölü ve mağaranın içine süzülen ışık hüzmeleriyle görsel bir şölen sunuyor. Mağaranın içine botlarla giren ziyaretçiler, kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Her iki değer de Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET
tarafından işletiliyor. PAPAĞANLAR KARŞILIYOR
CENNETTEN bir köşe' olarak nitelendirilen Düden Şelalesi, yeşilliklerin arasında yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen suyun görüntüsü ile yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Gelen turistleri papağanların karşıladığı şelale, özellikle mağarası ve gürül gürül akan suyuyla ilgi çekiyor. ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, 8 ayda şelalenin 350 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığını açıkladı.