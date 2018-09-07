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Doğa i ilgi odağı oldu

Doğanın cömert davrandığı bir coğrafya olan ’da doğa i denince öne çıkan değerlerin başında ve geliyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Doğa turizmi ilgi odağı oldu
Antalya doğal ve kültürel zenginlikleri ile deniz, kum, güneş i üçlemesinin dışına çıkıyor. Doğanın cömert davrandığı bir coğrafya olan 'da doğa turizmi denince öne çıkan değerlerin başında ise ve geliyor. Antalya'nın İbradı ilçesindeki 'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN
Sarı renkte ve beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismini alan mağara, sodalı suyu sayesinde turkuaz renginde olan gölü ve mağaranın içine süzülen ışık hüzmeleriyle görsel bir şölen sunuyor. Mağaranın içine botlarla giren ziyaretçiler, kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Her iki değer de Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi tarafından işletiliyor.

PAPAĞANLAR KARŞILIYOR
CENNETTEN bir köşe' olarak nitelendirilen Düden Şelalesi, yeşilliklerin arasında yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen suyun görüntüsü ile yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. Gelen turistleri papağanların karşıladığı şelale, özellikle mağarası ve gürül gürül akan suyuyla ilgi çekiyor. ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, 8 ayda şelalenin 350 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığını açıkladı.
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Doğa turizmi ilgi odağı oldu
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