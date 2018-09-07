Sıcakta şeker krizi hastayı mucit yaptı

Antalya
'da şeker krizi ve sıcak hava, insülin kullanan ilkokul mezunu adamı mucit yaptı. 13 yıllık şeker hastası 51 yaşındaki Alican Ünal
, piyasada 30 ile 100 lira arasında değişen soğutuculu insülin taşıma kaplarının daha küçük ebatlarda ve çok daha az maliyetle üretimini gerçekleştirdi. Ünal'ın amacı kapların sponsor desteğiyle seri üretim
ine geçmek ve şeker hastalarına ücretsiz temin ettirmek. DAHA KÜÇÜK DAHA UCUZ
Bundan yaklaşık 6 ay önce şeker krizi nedeniyle beynine pıhtı attığını anlatan Ünal, "İnsülün kullanmaya başladım. 25 derecenin altında saklanması gerekiyor. Soğutuculu kaplar araştırdım. Ama çok pahalıydı. Bu nedenle daha küçük ve daha ucuz kaplar yapmak için kolları sıvadım ve tasarımı tamamladım. Bir kabın maliyeti 5 TL. Hedefim seri üretim yapmak" diye konuştu.