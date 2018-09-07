Ürküten görüntü

Antalya
'nın Döşemealtı ilçesindeki Antalya
'nın su kaynağı Kırkgöz Gölü
'ndeki suyu Kepez Elektrik Santrali'ne taşıyan kanallarındaki toplu balık ölümleri tedirginliğe neden oldu. Bölge halkı ölü balıkların son birkaç gündür kanal üzerinde görüldüğünü söyledi. Ölü balık kokusu çevreye kötü kokular yaymaya başladı. BALIKLAR YÜZEYE VURDU
Kanalın bazı bölgelerinde telef olmuş balıklar su yüzeyinde birikti. Vatandaşlar, balık ölümlerinin kirlilik kaynaklı olduğu korkusu yaşadı. Yerleşim yerlerinin içerisinden geçen kanaldaki ölü balıkların bahçe sulamasında kullanılan suyu kirlettiği ileri sürüldü. Bu iddiaya karşın ailelerin Kırkgöz Gölü'nde çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya girmeye devam etmesi dikkat çekti. OKSİJENSİZ KALDI
Kırkgöz Sulama Birliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, balık ölümleri Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından Kırkgöz Gölü'nde yapılan temizlik çalışması sonrası yaşandı. Göl tabından çıkartılan balçık ve yosunların kanalda tıkanıklık oluşturması sonucu, balıkların oksijensiz kalması nedeniyle ölümlerin yaşandığı belirtildi. Balık ölümlerinin yaşanmasının bir başka sebebini ise kanalda yaşanan su azalması olarak ifade edildi. SUDAN NUMUNE ALINDI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kanala giderek balık ölümlerinin yaşandığı kanaldan numune alarak inceleme yaptı. İl Müdürü Tevfik Altınay
, yapılan incelemede kirliliğe rastlanmadığını belirterek rahatlattı. Ölümlerin kanalda su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijensizlikten kaynaklanabileceğini anlatan Tevfik Altınay, "Balık ölümleri farklı sebeplerle gerçekleşebiliyor. Kirlilikle mücadelede çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.