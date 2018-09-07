Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ürküten görüntü

Ürküten görüntü

’nın en önemli su kaynağı ’ndeki suyu taşıyan kanallardaki toplu balık ölümleri tedirginlik yarattı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Ürküten görüntü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki 'nın su kaynağı 'ndeki suyu Kepez Elektrik Santrali'ne taşıyan kanallarındaki toplu balık ölümleri tedirginliğe neden oldu. Bölge halkı ölü balıkların son birkaç gündür kanal üzerinde görüldüğünü söyledi. Ölü balık kokusu çevreye kötü kokular yaymaya başladı.

BALIKLAR YÜZEYE VURDU
Kanalın bazı bölgelerinde telef olmuş balıklar su yüzeyinde birikti. Vatandaşlar, balık ölümlerinin kirlilik kaynaklı olduğu korkusu yaşadı. Yerleşim yerlerinin içerisinden geçen kanaldaki ölü balıkların bahçe sulamasında kullanılan suyu kirlettiği ileri sürüldü. Bu iddiaya karşın ailelerin Kırkgöz Gölü'nde çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya girmeye devam etmesi dikkat çekti.

OKSİJENSİZ KALDI
Kırkgöz Sulama Birliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, balık ölümleri Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından Kırkgöz Gölü'nde yapılan temizlik çalışması sonrası yaşandı. Göl tabından çıkartılan balçık ve yosunların kanalda tıkanıklık oluşturması sonucu, balıkların oksijensiz kalması nedeniyle ölümlerin yaşandığı belirtildi. Balık ölümlerinin yaşanmasının bir başka sebebini ise kanalda yaşanan su azalması olarak ifade edildi.

SUDAN NUMUNE ALINDI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kanala giderek balık ölümlerinin yaşandığı kanaldan numune alarak inceleme yaptı. İl Müdürü , yapılan incelemede kirliliğe rastlanmadığını belirterek rahatlattı. Ölümlerin kanalda su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijensizlikten kaynaklanabileceğini anlatan Tevfik Altınay, "Balık ölümleri farklı sebeplerle gerçekleşebiliyor. Kirlilikle mücadelede çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürküten görüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN