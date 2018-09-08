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Sabotaj kuşkusu

’da sahiline yakın ormanlık alanda yangın çıktı. 3 noktadan başlaması şüphe uyandırdı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Sabotaj kuşkusu
Antalya'DA dünyaca ünlü sahiline yakın ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangın, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangın, içerisinde sazlık alanlar ve küçük çam ağaçları bulunan alana yayıldı.

ÜÇ NOKTADA ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangının üç farklı noktada çıktığını belirledi. Bu durum sabotaj ihtimalini de akıllara getirdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Sabotaj kuşkusu
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